До екс-начальника одеської поліції прийшли з обшуком, - ЗМІ Обшуки проводять співробітники департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно з представниками Генпрокуратури

До колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна та його заступника Костянтина Гейка прийшли з обшуками.

Фото: dumskaya.net

Слідчі дії проводять у межах кримінального провадження, відкритого за фактом розтрати в поліції Одещини, сказав співрозмовник видання, повідомило місцеве видання "Думська" із посиланням на власні джерела. Зазначимо, 23 квітня Головін подав у відставку з посади начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області. Замість нього призначили Олега Беха, який раніше був начальником Головного управління в Харківській області. Нагадаємо, 28 травня співробітники поліції і Генеральної прокуратури провели обшуки в департаменті комунальної власності мерії Одеси.

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