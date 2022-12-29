До Фінляндії за тимчасовим захистом звернулися 46 тисяч українців

Протягом цього року 46 тисяч українців звернулися за тимчасовим захистом до Фінляндії, населення якої складає близько 5,6 мільйонів людей. В Естонії з населенням 1,3 млн осіб подано майже стільки ж заяв – понад 41 тисячу.

Про це повідомляє передає YLE.

"Естонія – одна з країн, які найбільше прийняли біженців з України по відношенню до населення", – розповів радник Міністерства внутрішніх справ Естонії.

Тому Фінляндія запропонувала з січня приймати від 50 до 100 українців, які переїжджають із Естонії до Фінляндії на тиждень.

Навіть зараз українці мають право переїхати до держави-члена ЄС на свій вибір. Однак потім для охочих буде організовано скоординоване автобусне та поромне сполучення. Естонія та Фінляндія оплачують рахунок.

За даними як естонської, так і фінської влади, невідомо, скільки українців скористаються можливістю і переїдуть до Фінляндії.

Кількість українців, які приїхали до Фінляндії та Естонії, з настанням зими не побільшало.

Міністерство внутрішніх справ Фінляндії стежить за динамікою зростання кількості українців, які шукають притулку. Нині, за оцінками МВС, наступного року до Фінляндії приїде 30 000-40 000 українських претендентів на тимчасовий захист.

Багато залежить від того, як розвиватиметься війна в Україні. Принаймні поки кінця війні не видно, тому допомога українцям, як і раніше, потрібна.

Раніше повідомлялось, що наразі у Польщі перебувають 950 тисяч біженців з України, а загалом громадян України в Польщі близько 2,3 мільйона.