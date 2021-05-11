"До кінця року не поїде": Кличко звільнив заступника через Подільський міст
Про це повідомила пресслужба Київської міської держадміністрації за словами Кличка на засіданні колегії КМДА, пише "Економічна правда".
"Сьогодні без попередження заїхав подивитися, що відбувається на Подільсько-Воскресенському мостовому переході. А там, скажу прямо, мало що відбувається", – розповів Кличко. Попри це, каже мер, він регулярно чує, що до кінця року міст "поїде".
За його словами, фінансово та організаційно "все, що було потрібно для завершення роботи для запуску автомобільного руху, було забезпечено".
Проте відповідальний за об’єкт заступник "не зміг раціонально організувати роботу".
"Кияни вимагають міст від мене. І згадуватимуть не вас, що ви не виконали взяті переді мною зобов’язання", – заявив Кличко.
Відтак, продовжив він, було ухвалене рішення про звільнення Олександра Густєлєва. Мер також заявив, що проведе нараду транспортного департаменту, представників підрядника та всіх залучених до запуску об’єкту, аби вирішити, як рухатися далі.
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