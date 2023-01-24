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ПОЛІТИКА

До кінця року Україні можуть дати 139 танків Leopard

24 січня 2023, 09:36
До кінця року Україні можуть дати 139 танків Leopard
Фото: dw.com
Для кругового обміну у квітні-травні буде підготовлено 29 одиниць

Німецький оборонний концерн Rheinmetall може поставити в Україну загалом 139 танків Leopard 1 і Leopard 2, передає DW

"У нас є 22 машини Leopard 2A4, які ми могли б ввести в дію і поставити Україні. Приведення їх до ладу займе трохи менше року. Постачання можливе наприкінці 2023 - початку 2024 року", - заявив представник компанії виданням групи Redaktionsnetzwerk Deutschland. 

Крім того, за словами представника концерну, для проєктів кругового обміну вже у квітні-травні 2023 року буде підготовлено 29 танків Leopard 2A4. 

Що стосується танків типу Leopard 1, то Rheinmetall може надати 88 таких машин.

Нагадаємо, конгресмен Майкл Маккол, голова Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США, заявив, що США повинні відправити хоча б один з танків M1 Abrams в Україну, щоб підштовхнути Німеччину до надання власних танків для допомоги в боротьбі з російським вторгненням.

 
НімеччинаLeopard

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