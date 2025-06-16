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До кінця тижня Єврокомісія внесе і розгляне правки до 18-го пакета санкцій

16 червня 2025, 16:44
До кінця тижня Єврокомісія внесе і розгляне правки до 18-го пакета санкцій
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Правки вже буле внесені і стосують програмного забезпечення.

Європейська комісія пропонує додати до проєкту 18-го пакета санкцій проти росії ще обмеження для Білорусі та санкції щодо програмного забезпечення, що використовують російські банки. 

Відповідний оновлений проєкт буде готовий до кінця тижня, передає Європейська правда. 

Анонімне джерело сказало, що сьогодні Єврокомісія внесла поправки до 18-го пакета санкцій, "які пов'язані переважно з програмним забезпеченням у сфері фінансових послуг, а також деякі заходи, пов'язані з Білоруссю.

"Також будуть розроблені інші поправки. Вони будуть представлені Coreper ще цього тижня", – сказало джерело.

Також він уточнив, що держави-члени також запропонували додати до 18-го пакета санкцій проти росії подальше посилення заходів для обмеження потенційного обходу санкцій, санкції щодо діяльності російських компаній на ринку криптовалют, а також обмеження пересування російських дипломатів у ЄС. 

"Coreper повернеться до обговорення 18-го пакета пізніше цього тижня. Відчувається, що держави-члени знаходяться недалеко від компромісу. Проте, все ще залишається величезний обсяг роботи, особливо на технічному рівні – тому навряд чи санкції будуть затверджені цього тижня", – сказало джерело.

Щодо позиції Угорщини і Словаччини, які погрожували блокувати 18-й пакет санкцій проти рф, нразі не буде вирішене питання наслідків відмови від постачання в ЄС російського газу та інших енергоресурсів. 

Однак багато держав-членів порушували питання забезпечення енергоресурсами.

Нагадаємо, що Євросоюз витратив понад €200 млрд на російське паливо з початку війни.

 

РосіяЄврокомісіясанкції

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