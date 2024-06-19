Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

До комюніке Саміту миру приєдналась Антигуа і Барбуда

19 червня 2024, 17:04
До комюніке Саміту миру приєдналась Антигуа і Барбуда
До фінального комюніке Саміту миру, який пройшов цими вихідними в Швейцарії, приєдналися Антигуа і Барбуда.

Про це розказав заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

"Малі острівні держави також відчувають вплив російської агресії, зокрема у сфері продовольчої та екологічної безпеки. Їхня участь в імплементації нашої формули не менш важлива, аніж внесок Європи чи Америки", - заявив Жовква.

Він додав, що країна не брала участі у Саміті миру, але відтепер залучена до процесу досягнення справедливого миру разом з іншими учасниками.

Ухвалене на саміті комюніке відкрите для підписання новими державами та організаціями.

Проте вчора ще одна країна зникла зі списку підписантів комюніке за підсумками Саміту миру.

Натомість до організацій, які підписали підсумковий документ, долучився Вселенський патріархат.

 
війна в Українісаміт мирукомюніке

Останні матеріали

Безстрашні. Битва за Київ та Харків, екстремальна місія в Маріуполь. Частина 2 – The Globe and Mail
Cуспільство
Безстрашні. Битва за Київ та Харків, екстремальна місія в Маріуполь. Частина 2 – The Globe and Mail
Переклад iPress – 19 червня 2024, 15:19
Політика
"Це серйозно". Пропагандони путіна лютують через санкції Заходу – Джулія Девіс
Переклад iPress – 19 червня 2024, 12:25
Настав час для сміливості. НАТО має запросити Україну до вступу на ювілейному 75-му саміті – Люк Коффі
Політика
Настав час для сміливості. НАТО має запросити Україну до вступу на ювілейному 75-му саміті – Люк Коффі
Переклад iPress – 19 червня 2024, 08:09
росіяни продовжують зазнавати втрат. Як вони потрапили в оточення у Вовчанську – Дональд Гілл
Політика
росіяни продовжують зазнавати втрат. Як вони потрапили в оточення у Вовчанську – Дональд Гілл
Переклад iPress – 18 червня 2024, 14:35
Злочинець шукає нікчему віцепрезидента. Трампу потрібні політики з вадами – Тімоті Снайдер
Політика
Злочинець шукає нікчему віцепрезидента. Трампу потрібні політики з вадами – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 червня 2024, 12:04
російські шпигуни у Словенії. Аргентинські емігранти, бразилійці, студенти чи агенти з нерухомості – Wall Street Journal
російські шпигуни у Словенії. Аргентинські емігранти, бразилійці, студенти чи агенти з нерухомості – Wall Street Journal
Переклад iPress – 18 червня 2024, 08:51
В Криму знов палало. путін продовжує плекати свої ілюзії – Том Купер
Cуспільство
В Криму знов палало. путін продовжує плекати свої ілюзії – Том Купер
Переклад iPress – 17 червня 2024, 14:41
Трохи геополітики.
Політика
Трохи геополітики. "Мирна" угода путіна – замаскована спроба продовжити війну проти Заходу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 червня 2024, 12:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється