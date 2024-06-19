До комюніке Саміту миру приєдналась Антигуа і Барбуда

До фінального комюніке Саміту миру, який пройшов цими вихідними в Швейцарії, приєдналися Антигуа і Барбуда.

Про це розказав заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

"Малі острівні держави також відчувають вплив російської агресії, зокрема у сфері продовольчої та екологічної безпеки. Їхня участь в імплементації нашої формули не менш важлива, аніж внесок Європи чи Америки", - заявив Жовква.

Він додав, що країна не брала участі у Саміті миру, але відтепер залучена до процесу досягнення справедливого миру разом з іншими учасниками.

Ухвалене на саміті комюніке відкрите для підписання новими державами та організаціями.

Проте вчора ще одна країна зникла зі списку підписантів комюніке за підсумками Саміту миру.

Натомість до організацій, які підписали підсумковий документ, долучився Вселенський патріархат.