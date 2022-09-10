До Конгресу внесли законопроєкт про визнання росії державою-спонсором тероризму

Сенатор Ліндсі Грем та член Палати представників Тед Ліу внесли до Конгресу США законопроєкт по визнання російської федерації країною-спонсором тероризму.

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