ПОЛІТИКА НОВИНИСенатор Ліндсі Грем та член Палати представників Тед Ліу внесли до Конгресу США законопроєкт по визнання російської федерації країною-спонсором тероризму.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
До Конгресу внесли законопроєкт про визнання росії державою-спонсором тероризму
фото з відкритих джерел
Про це у Twitter повідомив старший радник Конгресу США Пол Массаро.
"Конгрес розгляне визнання дій росії в Україні актом геноциду. Ліндсі Грем та Тед Ліу вимагають визнання росії терористичною державою", — написав він.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
09 10 2022 21:48 МЕДІА
- ФОТО У Британії розпочалася підготовка молодших командирів ЗСУ
- ФОТО Президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн прибула до Києва та отримала табличку на Алеї сміливості
- ВІДЕО Негайно створити безпечну зону навколо ЗАЕС закликають у МАГАТЕ
- Перемога України покращить світ. путін має піти, якщо хоче вижити – Тімоті Снайдер
- путін повинен піти. Настав час для зміни режиму в росії – Джон Болтон
СТАТТІ