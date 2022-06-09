ПОЛІТИКА НОВИНИРечниця Білого дому Карін-Жан П’єр заявила, що проголошення Росії державою-спонсором тероризму з боку США може призвести до послаблення підтримки України та нашкодити гуманітарним зусиллям.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Білому домі повідомили, що визнання Росії спонсором тероризму може нашкодити Україні
Фото: Reuters
Ппро це Карін-Жан П’єр заявила на брифінгу у вівторок.
"Визнання (Росії спонсором тероризму) може мати небажані наслідки для України та світу. Приміром, згідно з гуманітарними експертами й організаціями, з якими ми говорили, це може серйозно вплинути на постачання допомоги в окремі райони України", – сказала речниця Білого дому.
Вона додала, що такий крок Вашингтона може зашкодити гуманітарним зусиллям із полегшення експорту продовольства і ускладнити реалізацію "зернової угоди".
"Це також підірве безпрецедентні багатосторонні умови, які були вкрай дієвими для притягнення до відповідальності Путіна, а також підірве нашу здатність підтримувати Україну за столом переговорів", – зазначила Карін-Жан П’єр.
"Ми вже запровадили суворі обмеження, які відповідають рівню проголошення (Росії спонсором тероризму). Наші санкції, експортний контроль і заходи з подальшої ізоляції Росії від глобальної економіки мають значний вплив", – додала представниця Білого дому.
Нагадаємо, що раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що росію не потрібно визнавати країною-спонсором тероризму.
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06 09 2022 20:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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