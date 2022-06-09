У Білому домі повідомили, що визнання Росії спонсором тероризму може нашкодити Україні

Речниця Білого дому Карін-Жан П’єр заявила, що проголошення Росії державою-спонсором тероризму з боку США може призвести до послаблення підтримки України та нашкодити гуманітарним зусиллям.

Ппро це Карін-Жан П’єр заявила на брифінгу у вівторок.

"Визнання (Росії спонсором тероризму) може мати небажані наслідки для України та світу. Приміром, згідно з гуманітарними експертами й організаціями, з якими ми говорили, це може серйозно вплинути на постачання допомоги в окремі райони України", – сказала речниця Білого дому.

Вона додала, що такий крок Вашингтона може зашкодити гуманітарним зусиллям із полегшення експорту продовольства і ускладнити реалізацію "зернової угоди".

"Це також підірве безпрецедентні багатосторонні умови, які були вкрай дієвими для притягнення до відповідальності Путіна, а також підірве нашу здатність підтримувати Україну за столом переговорів", – зазначила Карін-Жан П’єр.

"Ми вже запровадили суворі обмеження, які відповідають рівню проголошення (Росії спонсором тероризму). Наші санкції, експортний контроль і заходи з подальшої ізоляції Росії від глобальної економіки мають значний вплив", – додала представниця Білого дому.