НОВИНИНа питання журналіста він відповів коротко – "ні"Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
росію не треба визнавати країною-спонсором тероризму – Джо Байден
Фото: Mind.ua
Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що росію не потрібно визнавати країною-спонсором тероризму.
Про це президент США заявив під час прес-конференції в Білому домі, інформує Reuters.
На питання одного з журналістів, чи повинна росія бути визнана державою-спонсором тероризму, Байден відповів: "ні".
Раніше, Конгрес США встановить критерії для визнання росії спонсором тероризму.
27 липня Сенат США одноголосно прийняв резолюцію, яка закликає Державний департамент визнати росію державою-спонсором тероризму.
Президент Зеленський подякував американським сенаторам, які одноголосно схвалили резолюцію. Глава держави наголосив, що ніхто в світі не вкладається в тероризм більше, ніж росія, і немає ніякої раціональної причини, щоб юридичної реакції на це не було.
Нагадаємо, що Державний департамент США відповідальний за вннесення держав до списку країн-спонсорів тероризму, які, на думку держсекретаря, неодноразово підтримували терористичні акти по всьому світу. Санкції, які вводяться щодо таких держав, включають в себе обмеження на отримання допомоги від США, заборона на експорт і продаж продукції оборонного призначення, заходи контролю за експортом товарів подвійного призначення, різні фінансові та інші обмеження.
Наразі в американському списку країн-спонсорів: Сирія, Іран, Куба і Північна Корея.
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06 09 2022 08:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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