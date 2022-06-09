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росію не треба визнавати країною-спонсором тероризму – Джо Байден

Ольга
Матарикіна
На питання журналіста він відповів коротко – "ні"
росію не треба визнавати країною-спонсором тероризму – Джо Байден Фото: Mind.ua
Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що росію не потрібно визнавати країною-спонсором тероризму.
 
Про це президент США заявив під час прес-конференції в Білому домі, інформує Reuters.
 
На питання одного з журналістів, чи повинна росія бути визнана державою-спонсором тероризму, Байден відповів: "ні".
 
Раніше, Конгрес США встановить критерії для визнання росії спонсором тероризму. 
 
27 липня Сенат США одноголосно прийняв резолюцію, яка закликає Державний департамент визнати росію державою-спонсором тероризму.
 
Президент Зеленський подякував американським сенаторам, які одноголосно схвалили резолюцію. Глава держави наголосив, що ніхто в світі не вкладається в тероризм більше, ніж росія, і немає ніякої раціональної причини, щоб юридичної реакції на це не було.
 
Нагадаємо, що Державний департамент США відповідальний за вннесення держав до списку країн-спонсорів тероризму, які, на думку держсекретаря, неодноразово підтримували терористичні акти по всьому світу. Санкції, які вводяться щодо таких держав, включають в себе обмеження на отримання допомоги від США, заборона на експорт і продаж продукції оборонного призначення, заходи контролю за експортом товарів подвійного призначення, різні фінансові та інші обмеження.
 
Наразі в американському списку країн-спонсорів: Сирія, Іран, Куба і Північна Корея.
 
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06 09 2022 08:51
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