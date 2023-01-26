До Кримської платформи приєдналася Коста-Ріка

Всього в цьому форматі залучено понад 60 держав

До Міжнародної Кримської платформи приєдналася Коста-Ріка, повідомила заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

"Відтак цей унікальний формат об’єднує вже понад 60 держав та міжнародних організацій з Європи, Північної та Південної Америк, Азії та Африки. Розширення Кримської платформи за рахунок країн глобального Півдня - це підтвердження того, що питання деокупації Криму є пріоритетним для всього світу", - заявляє Джапарова.

Нагадаємо, колишній командувач армії США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес заявив, що Україна звільнить тимчасово окупований Крим до кінця літа, якщо західні партнери нададуть Україні необхідну зброю.