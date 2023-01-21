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ПОЛІТИКА

Генерал США назвав умову звільнення Криму до кінця літа

21 січня 2023, 14:12
Генерал США назвав умову звільнення Криму до кінця літа
Колишній командувач армії США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес заявив, що Україна звільнить тимчасово окупований Крим до кінця літа, якщо західні партнери нададуть Україні необхідну зброю.

"Україна планує визволити Крим, і я дуже сподіваюся, що це станеться до кінця літа, при умові, що західні країни нададуть Україні все те, що вам потрібне і ви просите, і, звичайно, ракети потрібної дальності", - наголосив Годжес в  інтерв'ю NV

"Українське командування робить дуже гарну роботу, я взагалі захоплений тим, як вони ведуть цю військову кампанію, який їх підхід ґрунтовний та професійний. Як вони нарощують ресурси, як не дають опонентові можливості піти хоч десь на суттєвий прорив, а також як нарощують ресурси для весняної воєнної кампанії, тому що для вас важливий Крим. Крим — вирішальна територія для вас", - зазаначив генерал.

Раніше повідомлялось, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість посилення наступальних можливостей України, щоб допомогти їй завдавати ударів по російським військам в окупованому Криму.
Кримвійнагенерал сша

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