До Києва прибула делегація Вселенського Патріархату

Делегація матиме зустріч з владою і церковними діячами для пошуку шляхів порозуміння між православними України.

Сьогодні, 22 серпня, Представники Вселенського патріархату прибули до столиці України.

Про повідомила ставропігія Вселенського Патріархату в Україні.

"Після комунікацї представників Офісу президента України із його всесвятістю Вселенським патріархом Варфоломієм до України прибула делегація Вселенського патріархату", – заявила ставропігія.

До складу делегації увійшли архієпископ Вінніпезький, митрополит УПЦ Канади Іларіон, митрополит Пісідійський Іов і патріарший диякон Епіфаній Камʼянович.

Там додали, що приїзд делегації у тому ж складі планувався ще минулого року, проте з непередбачуваних технічних причин її візит було відкладено.

"Делегація візьме участь у святкуваннях з нагоди 33-ї річниці Незалежності України та зустрінеться із представниками державної влади і церковними діячами", - повідомила автономна православна церковна одиниця.

Крім того, окрема увага буде приділена пошуку шляхів порозуміння між православними України та діалогу для досягнення єдності у церковному питанні

Ще вчора члени делегації відвідали ставропігію Вселенського патріархату в Україні – Андріївську церкву, де відслужили молебень за перемогу України, мужній український народ та церковний мир в державі.

Нагадаємо, що днями Верховна Рада підтримала заборону РПЦ.