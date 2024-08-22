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До Києва прибула делегація Вселенського Патріархату

22 серпня 2024, 15:01
До Києва прибула делегація Вселенського Патріархату
Фото: Київська міська рада
Делегація матиме зустріч з владою і церковними діячами для пошуку шляхів порозуміння між православними України.

Сьогодні, 22 серпня,  Представники Вселенського патріархату прибули до столиці України. 

Про повідомила ставропігія Вселенського Патріархату в Україні.

"Після комунікацї представників Офісу президента України із його всесвятістю Вселенським патріархом Варфоломієм до України прибула делегація Вселенського патріархату", – заявила ставропігія.

До складу делегації увійшли архієпископ Вінніпезький, митрополит УПЦ Канади Іларіон, митрополит Пісідійський Іов і патріарший диякон Епіфаній Камʼянович.

Там додали, що приїзд делегації у тому ж складі планувався ще минулого року, проте з непередбачуваних технічних причин її візит було відкладено.

елегація візьме участь у святкуваннях з нагоди 33-ї річниці Незалежності України та зустрінеться із представниками державної влади і церковними діячами", - повідомила автономна православна церковна одиниця. 

Крім того, окрема увага буде приділена пошуку шляхів порозуміння між православними України та діалогу для досягнення єдності у церковному питанні

Ще вчора члени делегації відвідали ставропігію Вселенського патріархату в Україні – Андріївську церкву, де відслужили молебень за перемогу України, мужній український народ та церковний мир в державі.

Нагадаємо, що днями Верховна Рада підтримала заборону РПЦ.

 

УкраїнаВселенський Патріархат

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