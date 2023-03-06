До Києва прибули лідери двох німецьких партій

В столицю України прибули лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінґбайль і лідер фракції СДПН Рольф Мютценіх.

До Києва політики прибули сьогодні вранці потягом, вони проведуть переговори з представниками українського уряду і парламенту.

Пише Tagesschau.

З міркувань безпеки інформація про візит і точна програма не оприлюднені.

Це перший візит Клінґбайля і Мютценіха з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Після 24 лютого минулого року в Україні побували декілька високопоставлених політиків СДПН, насамперед канцлер Олаф Шольц у червні минуолого року. Міністр оборони Борис Пісторіус прибув в Україну всього через декілька днів після вступу на посаду.