До Києва прибув голова ОБСЄ
16 січня 2023, 11:13
Фото: Укрінформ
Чинний голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі, глава МЗС Північної Македонії Буяр Османі прибув з візитом до Києва.
Про це повідомляється у твітері Османі.
"Після дев'ятигодинної поїздки поїздом ми прибули до Києва. Очікуємо на продуктивні зустрічі з українськими лідерами для обговорення шляхів зміцнення безпеки і стабільності в регіоні та допомоги людям на місцях", – йдеться у повідомленні.
У понеділок чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі зустрінеться з українськими високопосадовцями, обговорить гуманітарні та безпекові виклики, з якими стикається країна під час війни.
Він також відвідає Київську область, "щоб на власні очі побачити вплив війни на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, ознайомитися з обсягом міжнародної допомоги, необхідної в цьому регіоні".
З 1 січня 2023 року функції головування в ОБСЄ перейняла на себе Північна Македонія. Під час офіційної презентації пріоритетів Північномакедонського головування Османі запевнив, що розв’язання проблеми триваючої агресивної війни рф проти України буде головним пріоритетом.