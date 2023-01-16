До Києва прибув голова ОБСЄ

Чинний голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі, глава МЗС Північної Македонії Буяр Османі прибув з візитом до Києва.

"Після дев'ятигодинної поїздки поїздом ми прибули до Києва. Очікуємо на продуктивні зустрічі з українськими лідерами для обговорення шляхів зміцнення безпеки і стабільності в регіоні та допомоги людям на місцях", – йдеться у повідомленні.

У понеділок чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі зустрінеться з українськими високопосадовцями, обговорить гуманітарні та безпекові виклики, з якими стикається країна під час війни.

Він також відвідає Київську область, "щоб на власні очі побачити вплив війни на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, ознайомитися з обсягом міжнародної допомоги, необхідної в цьому регіоні".