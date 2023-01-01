Головування в ОБСЄ розпочала Північна Македонія

Північна Македонія з 1 січня впродовж 2023 року головуватиме в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ)

Про це повідомляє сайт ОБСЄ.

Главою ОБСЄ, за посадою, стає міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі, який під час презентації у вересні минулого року пріоритетів головування Північної Македонії привернув окрему увагу до війни росії проти України.

"Ця війна розмиває основи ОБСЄ. Це суперечить принципам, дотримуватись яких ми погодилися і які цінуємо. Це дуже далеко від наших орієнтирів і керівних принципів, що регулюють відносини між державами-учасницями", - заявив він.

За словами Османі, серед пріоритетів головування Північної Македонії в ОБСЄ будуть відновлення взаємної довіри та діалогу з усього спектру безпекових проблем у Європі, зокрема, енергетична та продовольча безпека, підвищення обізнаності про зв’язок між зміною клімату та безпекою і боротьба з корупцією та сприяння належному управлінню.

У військово-політичному вимірі безпеки Османі назвав пріоритетом запобігання та врегулювання конфліктів і пов’язаних із ними наслідків.

"Україна залишатиметься нашим найвищим пріоритетом. Однак не забуваймо, що в регіоні ОБСЄ існує напруженість, яка також викликає велике занепокоєння. Важливо спиратись на існуючі формати та надавати підтримку для нашої присутності на місцях. Організація повинна залишатися відданою ОБСЄ у пошуках миру", – сказав Османі.

Україна закликала ОБСЄ продемонструвати своє лідерство та підтримати ініціативу Президента Володимира Зеленського щодо скликання Глобального саміту миру.