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ПОЛІТИКА

До Києва прибув прем'єр Естонії Крістен Міхал

09 грудня 2024, 10:46
До Києва прибув прем'єр Естонії Крістен Міхал
джерело x.com/kristenmichalpm
Планує зустрітись з президентом Володимиром Зеленським й не тільки.

До Києва з візитом прибув прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал. Планує зустрітись з президентом Володимиром Зеленським й не тільки. 

Про це повідомляє він повідомив у Twitter-акаунті.

За словами Міхала, під час візиту він планує зустрітись з Зеленським, українським колегою Денисом Шмигалем та головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

"Підтримка України до перемоги залишатиметься пріоритетом Естонії, ми не підемо на жодні поступки. Перемога України - це перемога Європи, США та всього демократичного світу", - заявив він.

Сьогодні, 9 грудня, до Києва з неанонсованим візитом прибув кандидат на посаду канцлера Німеччини від "Християнсько-демократичного союзу" (ХДС) Фрідріх Мерц.

Крістен Міхалвізит в УкраїнуЕстонія

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