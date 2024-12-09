До Києва прибув прем'єр Естонії Крістен Міхал

Планує зустрітись з президентом Володимиром Зеленським й не тільки.

До Києва з візитом прибув прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал. Планує зустрітись з президентом Володимиром Зеленським й не тільки.

Про це повідомляє він повідомив у Twitter-акаунті.

За словами Міхала, під час візиту він планує зустрітись з Зеленським, українським колегою Денисом Шмигалем та головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

"Підтримка України до перемоги залишатиметься пріоритетом Естонії, ми не підемо на жодні поступки. Перемога України - це перемога Європи, США та всього демократичного світу", - заявив він.

Сьогодні, 9 грудня, до Києва з неанонсованим візитом прибув кандидат на посаду канцлера Німеччини від "Християнсько-демократичного союзу" (ХДС) Фрідріх Мерц.