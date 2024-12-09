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ПОЛІТИКА

Лідер німецької демократичної опозиції прибув до Києва

09 грудня 2024, 10:30
Лідер німецької демократичної опозиції прибув до Києва
джерело DR
Це другий його візит в Україну з 2022 року.

Кандидат на пост канцлера Німеччини від Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц вранці у понеділок, 9 грудня, прибув до Києва із візитом солідарності.

Про це повідомляє ARD.

"Я приїхав до Києва, щоб запевнити український уряд і народ України, що парламентська група ХДС/ХСС твердо на їхньому боці. Ми хочемо, щоб ця жахлива війна якнайшвидше закінчилася і в Європі відновився мир", - сказав Мерц після прибуття.

Він додав, що існує нагальна потреба в наданні військової підтримки Україні, оскільки її необхідно поставити в положення, в якому вона зможе реалізувати своє право на самозахист.

"Тільки якщо Україна буде сильною, путін захоче йти на переговори", — додав політик.

Лідер Християнсько-демократичного союзу приїхав до України через тиждень після візиту канцлера Олафа Шольца до Києва. Це друга поїздка Фрідріха Мерца в країну з початку повномасштабного вторгнення.

У свою чергу Bild зазначає, що Мерц планує під час візиту дізнатися, якої стратегії планує дотримуватись президент України Володимир Зеленський на переговорах, а також про реальне становище української армії на сході країни, де російські війська продовжують просування.

Нагадаємо, Олаф Шольц після візиту до Києва у Бундестазі виключив варіант відправки німецьких військових в Україну після того, як очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок допустила таку можливість. Канцлер також заявив, що дозвіл Україні бити по рф німецькою зброєю "є несумісним із його особистою позицією"

Німеччинавізит в УкраїнуФрідріх Мерц

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