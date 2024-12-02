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Канцлер Німеччини несподівано прибув до Києва

02 грудня 2024, 09:16
Канцлер Німеччини несподівано прибув до Києва
Фото: DW
Цим візитом Шольц хоче дати зрозуміти, що Німеччина продовжує стояти на боці України.

Німецький канцлер Олаф Шольц в понеділок, 2 грудня, прибув з неоголошеним візитом до Києва. 

Це його другий візит від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, повідомляє щотижневий журнал Spiegel.

Видання пише, що своїм візитом до України Шольц хоче дати зрозуміти, що Німеччина продовжує стояти на боці країни в яку вторглася росія. 

"Вже понад 1000 днів Україна героїчно захищається від нещадної російської агресивної війни", - заявив Шольц після прибуття до Києва. 

Він додав, що Німеччина залишатиметься найсильнішим прихильником України в Європі. 

Канцелр висловив надію на швидкі поставки зброї. 

"Під час моєї зустрічі з президентом Зеленським я оголошу про подальші поставки озброєнь на суму 650 мільйонів євро, які мають бути доставлені до кінця грудня. Ми говоримо, що будемо робити. І ми робимо те, що говоримо", - сказав Шольц.

Крім того, вчора, 1 грудня, новий президент Європейської Ради прибув до Києва.

 

візитОлаф Шольц

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