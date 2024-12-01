Новий президент Європейської Ради прибув до Києва

Кошта став президентом ще влітку строком на 5 років.

Сьогодні, 1 грудня, до Києва прибули президент Європейської ради Антоніу Кошта, висока представниця ЄС з закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та комісарка з розширення Марта Кос.

Про це Каллас написала в соцмережі X (Twitter).

"Ми зробимо для цього все можливе", – йдеться в дописі.

Вона додала, що під час її першого візиту з моменту вступу на посаду, її послання є чітким: Європейський Союз хоче, щоб Україна перемогла у цій війні.

Кошта в соцмережі оголосив, що з першого дня війни ЄС стоїть на боці України.

"З першого дня нашого мандату ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку українському народу", – заявив він.

Нагадаємо, що влітку лідери ЄС погодили нове керівництво Євросоюзу на 5 років.