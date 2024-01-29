До Києва приїхали троє інспекторів зі США

Вони перевірятимуть надану Україні американську допомогу.

До Києва прибули генеральні інспектори з Міноборони, Держдепартаменту та агентства з міжнародного розвитку США у понеділок, 29 січня.

Про це повідомляє X(Twitter) посла США в Україні Бріджит Брінк.

"Рада знову вітати в Києві трьох Генеральних інспекторів з Міністерства оборони, Державного департаменту та USAID", - написала Брінк.

Посол зазначила, що їхні зустрічі з виконавцями, партнерами та українським урядом сприятимуть посиленню нагляду та підзвітності за допомогою Україні з боку США.

У жовтні 2023 року президент США Джо Байден подав у Конгрес законопроєкт 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю та Україні, а також союзникам в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонувалося виділити на Україну, а 14,3 млрд доларів - на Ізраїль.

Нагадаємо, учасники переговорів у Сенаті погодилися надати адміністрації США повноваження значно обмежити перетин нелегальними мігрантами південного кордону, щоб покласти край напливу мігрантів, з яким зіштовхнулися федеральні органи влади протягом останніх кількох місяців.