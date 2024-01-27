У Сенаті США уклали угоду щодо обмежень на кордоні з Мексикою – CNN

Очікується, що угода Сенату буде оприлюднена наступного тижня.

Учасники переговорів у Сенаті погодилися надати адміністрації США повноваження значно обмежити перетин нелегальними мігрантами південного кордону, щоб покласти край напливу мігрантів, з яким зіштовхнулися федеральні органи влади протягом останніх кількох місяців.

Про це повідомляє CNN.

Угода Сенату, яка, як очікується, буде оприлюднена вже наступного тижня, також прискорить процес надання притулку, під час якого справи розглядатимуться протягом шести місяців - порівняно з нинішньою системою, за якої це може зайняти до десяти років для шукачів притулку.

Ці деталі відкривають нове вікно у гучних переговорах, які тривають вже кілька місяців, оскільки лідери Сенату сподіваються, що їм вдасться прив'язати угоду щодо кордону до схвалення допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. План також чинитиме тиск на республіканців, які мають вирішити, чи давати зелене світло цим новим повноваженням, або ж відхилити угоду, оскільки колишній президент Дональд Трамп закликав Республіканську партію відхилити будь-що, окрім того, що він називає "ідеальним" законопроектом.

Президент США Джо Байден, коментуючи переговори, які тривають у Конгресі, сказав, що угода, над якою працювали у Сенаті, є одночасно жорсткою і справедливою.

"Те, що обговорювалося, стане найжорсткішим і найсправедливішим набором реформ для захисту кордону, який коли-небудь був у нашій країні. Це дасть мені, як президенту, нові надзвичайні повноваження закрити кордон, коли він буде переповнений. І якщо я отримаю ці повноваження, я скористаюся ними в день, коли підпишу закон", - сказав він у п'ятницю, 26 січня.

Згідно із законопроектом, який незабаром буде оприлюднений, Міністерство національної безпеки США отримає нові надзвичайні повноваження щодо закриття кордону, якщо середньодобова кількість мігрантів досягне чотирьох тисяч протягом одного тижня. Якщо кількість перетинів кордону мігрантами перевищить п'ять тисяч у середньому на день протягом тижня, Міністерство національної безпеки буде зобов'язане закрити кордон для мігрантів, які перетинають його нелегально, а не в пунктах в'їзду. Певним мігрантам буде дозволено залишитися, якщо вони доведуть, що рятуються від тортур або переслідувань у своїх країнах.

Більше того, якщо кількість перетинів кордону перевищить 8 500 за один день, Міністерство національної безпеки буде зобов'язане закрити кордон для мігрантів, які перетинають його нелегально. Згідно з пропозицією, будь-якому мігранту, який спробує двічі перетнути кордон під час його закриття, буде заборонено в'їзд до США на один рік.

Мета тріо переговірників сенатора-республіканця Джеймса Ленкфорда, незалежного сенатора Кірстена Сінеми та сенатора-демократа Кріса Мерфі — запобігти напливу мігрантів, який перевантажує федеральні органи влади. Адміністрація Байдена та лідери Сенату брали активну участь у переговорах, і очікується, що більше деталей угоди буде оприлюднено найближчими днями.

Лише в грудні було зафіксовано понад 300 тисяч зіткнень з мігрантами на кордоні. Джерело CNN повідомило, що якби нове законодавство було чинним, то кордон був би закритий для нелегальних мігрантів уже зараз. Інше джерело, знайоме з цим питанням, розповіло, що деяким мігрантам буде дозволено залишитися, якщо вони доведуть, що рятуються від переслідувань, і що, поки діятимуть надзвичайні повноваження, залишиться щонайменше 1 400 заяв про надання притулку, які можна буде розглянути через легальні пункти в'їзду.

Але поштовх до укладення угоди з'явився після того, як Трамп згуртував республіканців, щоб відкинути будь-який компроміс, оскільки він проводить кампанію проти політики Байдена щодо кордону. Але деякі провідні республіканці в Сенаті, зокрема Мітч Макконнелл, кажуть, що це питання необхідно вирішити зараз, оскільки демократи готові схвалити жорсткіші обмеження.