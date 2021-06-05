До Києва приїхав держсекретар США Блінкен

Він зустрінеться з президентом, прем'єром і главою МЗС України

Державний секретар США Ентоні Блінкен вночі 6 травня прибув до Києва. Він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, а також міністром закордонних справ та прем'єр-міністром України.

Про прибуття до Києва політик написав у Twitter, повідомляє "Громадське".

"Це буде важлива можливість обговорити з нашими українськими партнерами російську агресію та наголосити на необхідності дотримання як темпів, так і зосередженості в просуванні реформ", - зазначив Блінкен.

Київ став першою європейською столицею, яку держсекретар США відвідав з повноцінним двостороннім візитом.

За планом спершу Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитро Кулеба, а потім разом із Кулебою та митрополитом Епіфанієм у покладанні квітів до меморіалу конфлікту на Донбасі у Києві та відвідає Михайлівський собор.

Як передає наш кореспондент, наразі біля Михайлівської площі та МЗС України встановили огорожу. На місці є поліція.

Правоохоронці біля Міністерства закордонних справ України, Київ, 6 травня 2021 року Фото: hromadske Також Блінкен має зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, після зустрічі політики проведуть спільну пресконференцію. Крім того, у держсекретаря запланована зустріч з прем'єр-міністром Денисем Шмигалем.

Нагадаємо, що держсекретар США Ентоні Блінкен в ході візиту до України 5-6 травня зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.