До Києва приїхав держсекретар США Блінкен
Про прибуття до Києва політик написав у Twitter, повідомляє "Громадське".
"Це буде важлива можливість обговорити з нашими українськими партнерами російську агресію та наголосити на необхідності дотримання як темпів, так і зосередженості в просуванні реформ", - зазначив Блінкен.
Київ став першою європейською столицею, яку держсекретар США відвідав з повноцінним двостороннім візитом.
За планом спершу Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитро Кулеба, а потім разом із Кулебою та митрополитом Епіфанієм у покладанні квітів до меморіалу конфлікту на Донбасі у Києві та відвідає Михайлівський собор.
Як передає наш кореспондент, наразі біля Михайлівської площі та МЗС України встановили огорожу. На місці є поліція.
Правоохоронці біля Міністерства закордонних справ України, Київ, 6 травня 2021 року
Фото: hromadske
Також Блінкен має зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, після зустрічі політики проведуть спільну пресконференцію. Крім того, у держсекретаря запланована зустріч з прем'єр-міністром Денисем Шмигалем.
Нагадаємо, що держсекретар США Ентоні Блінкен в ході візиту до України 5-6 травня зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.
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