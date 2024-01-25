До Києва приїхав глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс сьогодні прибув до України для зустрічі з українськими посадовцями.

Про це глава МЗС Литви написав в соцмережі X (Twitter).

"Я знову у столиці найбільш натхненних європейців, яких я коли-небудь зустрічав, щоб з’ясувати, як Литва може допомогти ще більше. Слава Україні!", - йдеться в дописі.

Литовська делегація з її очільником зійшли з потяга на київському залізничному вокзалі, де їх зустріли посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас і посол України у Литві Петро Бешта.

Це восьмий візит Ландсбергіса в Україну після повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.

Він додав, що цей рік війни буде особливо важливим, оскільки подальша підтримка України з боку Заходу може визначити результат конфлікту.

"Багато експертів визнають, і ми в Литві говоримо, що 2024 рік може бути і буде надзвичайно важливим для перебігу війни в Україні", - сказав Ландсбергіс.

За його словами, є сценарії, якщо припущення правильні, що Україна отримує потужнішу підтримку з боку Заходу, тоді її позиції у війні зміцнюються, але є і більш складні сценарії.

Під час візиту, який триватиме кілька днів, литовський міністр зустрінеться зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, секретарем Ради національної безпеки і оборони Олексієм Даніловим та іншими офіційними особами.