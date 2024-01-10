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ПОЛІТИКА

Зеленський поїхав до Вільнюса

10 січня 2024, 11:31
Зеленський поїхав до Вільнюса
Джерело: https://www.facebook.com/LRT.LT
Це четвертий візит Володимира Зеленського до Литви як президента України.

Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у столиці Литви Вільнюсі та планує відвідати Естонію та Латвію.

Про це повідомив він у середу, 10 січня.

"Наші надійні друзі та принципові партнери Литва, Естонія та Латвія. Згодом буду в Таллінні та Ризі, а сьогодні – Вільнюс", - написав вранці Зеленський.

Глава держави заявив, що в ньог заплановані переговори з президентом Литви, прем’єр-міністром, спікером Сейму, а також зустрічі з представниками політичних сил, ЗМІ та української громади.

Серед основних тем розмов – безпека, інтеграція до ЄС та НАТО, співпраця в галузі РЕБ і дронів, а також подальша координація європейської підтримки.

"І звичайно, наша велика вдячність. За безкомпромісну підтримку України впродовж усіх 10 років війни, а особливо зараз, після початку повномасштабного вторгнення", - додав Зеленський.

Як повідомляє Литовську суспільне мовлення LRT, Зеленського в аеропорту зустрічав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Зокрема, окрім переговорів заплановано, що президенти Литви та України звернуться до мешканців країни на площі Даукантас та відвідають Український центр, створений за ініціативою перших леді, та зустрінуться з біженцями війни, які проживають у Литві.

Це четвертий візит Володимира Зеленського до Литви як президента України. Його останній візит відбувся в липні минулого року під час саміту НАТО у Вільнюсі.

Напередодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський виступить зі спеціальним зверненням на Всесвітньому економічному форумі. 

ЛитвавізитЗеленський.

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