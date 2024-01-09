Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Зеленський наступного тижня виступить на Всесвітньому економічному форумі

09 січня 2024, 18:00
Зеленський наступного тижня виступить на Всесвітньому економічному форумі
Джерело president.gov.ua
Він буде присутній на заході, який пройде наступного тижня, особисто.

Президент України Володимир Зеленський виступить зі спеціальним зверненням на Всесвітньому економічному форумі. 

Про це на прес-конференції заявив президент Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде, повідомляє  The Guardian та DW.

За словами Бренде, Зеленський "виголосить промову та зустрінеться з головами форуму" на Всесвітньому економічному форумі, який пройде з 15 по 19 січня.

"Це відбувається на найскладнішому геополітичному та геоекономічному тлі за останні десятиліття", - додав президент ВЕФ.

За даними ЗМІ, однією з тем форуму стане війна росії проти України, але основну увагу приділять конфлікту між Ізраїлем та бойовиками Хамасу.

У конференції візьмуть участь багато світових лідерів та високопоставлених політиків, у тому числі президент Ізраїлю Ісаак Херцог, новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей, президент Франції Еммануель Макрон і держсекретар США Ентоні Блінкен.

Раніше повідомлялось, що Зеленський наступного тижня може відвідати Швейцарію та взяти участь у Міжнародному економічному форумі.

Також, як повідомляють журналісти, глава української держави приїде до столиці Швейцарії міста Берн. Візит може тривати щонайменше два дні.

Варто зауважити, що в Давосі у січні також планується зустріч щодо формули миру, в якій візьмуть участь радники з нацбезпеки лідерів низки країн.

Зеленський.Давосфорум

Останні матеріали

Рокові яйця. Шокуюча реальність війни в України завдає удару по росіянах – Джулія Девіс
Політика
Рокові яйця. Шокуюча реальність війни в України завдає удару по росіянах – Джулія Девіс
Переклад iPress – 09 січня 2024, 12:30
Як перемогти путіна. Цьогоріч Україна має перейти до активної оборони – Микола Бєлєсков
Політика
Як перемогти путіна. Цьогоріч Україна має перейти до активної оборони – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 09 січня 2024, 09:14
Подолати ментальний параліч. Що станеться, якщо Захід перестане грати за правилами росії? – Кір Джайлз
Політика
Подолати ментальний параліч. Що станеться, якщо Захід перестане грати за правилами росії? – Кір Джайлз
Переклад iPress – 08 січня 2024, 16:41
Українці відбивають російські атаки. Але подекуди росіянам вдається просунутися на кількасот метрів – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українці відбивають російські атаки. Але подекуди росіянам вдається просунутися на кількасот метрів – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 січня 2024, 12:13
Стратегічні бомбардування в нинішній війні можуть відіграти значну роль. У позиції Конгресу щодо допомоги Україні є певні зрушення – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічні бомбардування в нинішній війні можуть відіграти значну роль. У позиції Конгресу щодо допомоги Україні є певні зрушення – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 січня 2024, 22:36
Історія повторюється. Кілька моторошних уроків для путіна з падіння Стародавнього Риму – Фредерік Старр
Політика
Історія повторюється. Кілька моторошних уроків для путіна з падіння Стародавнього Риму – Фредерік Старр
Переклад iPress – 05 січня 2024, 15:50
Війна в Україні не зайшла в глухий кут. Торішній контрнаступ провалився, але Захід може підготувати Україну для перемоги наступного року – Джек Вотлінг
Політика
Війна в Україні не зайшла в глухий кут. Торішній контрнаступ провалився, але Захід може підготувати Україну для перемоги наступного року – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 05 січня 2024, 12:33
Захід гостро потребує більше ракет. Але чекати на них доводиться роками – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Захід гостро потребує більше ракет. Але чекати на них доводиться роками – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 січня 2024, 09:05
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється