Київ відповів на слова віцепрем'єра Італії про "поразку" України

Віцепрем’єр-міністр Італії Маттео Сальвіні заявив, що президент України Володимир Зеленський не повинен зволікати з підписанням мирної угоди, оскільки, за його словами, Україна нібито програє у війні. Про це політик, відомий проросійськими поглядами, сказав під час виступу на заході в італійському регіоні Абруццо.

Сальвіні, ймовірно, послався на нещодавню промову Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, яку раніше також критикував міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Він заявив, що після отриманої міжнародної допомоги український президент нібито "продовжує скаржитися", і закликав його якомога швидше укласти мирну угоду.

"Ти програєш війну, втрачаєш людей, авторитет і гідність. Підпиши мирну угоду якнайшвидше. Тобі доведеться обирати між поразкою та розгромом", — заявив Сальвіні.

На ці слова відреагували в Міністерстві закордонних справ України. Речник МЗС Георгій Тихий порадив італійському політику звертатися з подібними закликами до президента рф владіміра путіна.

Тихий також нагадав, що тисячі українців брали участь у битві під Монте-Кассіно — одній із найкривавіших битв Другої світової війни. За його словами, нинішня боротьба України є такою ж складною та принциповою, як і боротьба 80 років тому.

"Вони не обирали між поразкою та розгромом, навіть коли перемога здавалася далекою. Вони боролися разом із союзниками, бо на кону була свобода Італії та всієї Європи", — зазначив речник МЗС.

Він підкреслив, що Україна вдячна Італії та її громадянам за підтримку, які, на відміну від Сальвіні, розуміють, що майбутнє миру в Європі вирішується саме на українському полі бою.