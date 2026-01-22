Мадуро опинився в Нью-Йорку, а путін досі не в суді – Зеленський

Зеленський у своїй промові згадав фільм "День бабака", і зазначив, що ніхто не хотів би жити, повторюючи одну й ту саму річ роками.

Російського диктатора путіна через майже чотири роки після початку повномасштабної війни проти України навіть не доставили до суду. Йому навіть вдалося "зупинити Європу" в питанні заморожених активів.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"Ось минулого року тут, у Давосі, я закінчив свою промову словами "Європа повинна знати, як себе захистити". Рік минув, і нічого не змінилося. Ми досі в ситуації, коли я маю говорити ті самі слова", - сказав він.