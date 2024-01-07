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ПОЛІТИКА

До Києва з візитом прибула голова МЗС Японії

07 січня 2024, 10:32
До Києва з візитом прибула голова МЗС Японії
Це її перший візит до України після призначення на посаду восени.

Міністерка закордонних справ Йоко Камікава  прибула з візитом до Києва 7 січня.

Про це повідомило Посольство Японії України.

Дипломатичне відомство зазначило, що це перший закордонний візит міністерки у цьому році.

Як повідомляє Kyodo News, міністерка планує провести переговори з урядовцями, включаючи міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу. В МЗС Японії повідомили, що Камікава планує пообіцяти продовжувати підтримку її країни на тлі триваючої війни з росією.

Йоко Камікава вперше відвідує Україну з моменту вступу на цю посаду у вересні. Її візит відбувається напередодні конференції, яку Україна та Японія проведуть у Токіо 19 лютого, і метою якої є обговорення відновлення України від наслідків війни.

Під час свого візиту міністерка наголошуватиме на важливості підтримання міжнародного порядку, заснованого на верховенстві права, з точки зору недопущення будь-яких спроб силою змінити статус-кво, повідомляє міністерство.

Зазначимо, що прем’єр-міністр Фуміо Кісіда здійснив неоголошену поїздку до України в березні 2023 року, а попередник Камікава Йосімаса Хаясі відвідував Київ у вересні.

Японіявізит в Україну

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