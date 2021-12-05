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До "нуля відходів": Єврокомісія схвалила ключовий документ у рамках "Зеленого курсу"

Документ окреслює політики за низкою напрямків, щоб до 2050 року знизити рівень забруднення до такого, що не більше не буде шкідливим для здоров’я людини та екосистем
Єврокомісія схвалила план дій "До нульового забруднення повітря, води та ґрунтів" - один з ключових документів у рамках Європейського зеленого курсу.
До "нуля відходів": Єврокомісія схвалила ключовий документ у рамках "Зеленого курсу" Фото: з вільних джерел

Про це йдеться в офіційному повідомленні Єврокомісії, пише "Європейська правда". 

Документ окреслює політики за низкою напрямків, щоб до 2050 року знизити рівень забруднення до такого, що не більше не буде шкідливим для здоров’я людини та екосистем.

Згідно з планом дій, до 2030 року передбачається, серед іншого: 

- покращення якості повітря, щоб на 55% знизити кількість пов’язаних з цим передчасних смертей;

- зменшення забруднення сміттям і пластиковими відходами морських вод на 50% та забруднення мікропластиком - на 30%;

- скорочення використання пестицидів на 50%;

- зменшення на чверть кількості екосистем у ЄС, де забруднення повітря становить загрозу для екосистем;

- зменшення на 30% частки людей, які постійно потерпають від шуму транспорту;

- скорочення об’ємів відходів, зокрема остаточних відходів - на 50%.

Окрім того, у документі йдеться про наближення стандартів якості повітря до останніх рекомендацій ВООЗ, перегляд стандартів якості води, оновлення значної частини законодавства ЄС щодо відходів, щоб адаптувати їх до принципів "циклічної" економіки, запуск наукових платформ для пошуку екологічних рішень, обмеження експорту з ЄС продукції та відходів з токсичними складовими, які потім забруднюють довкілля у третіх країнах, жорсткіший нагляд за дотриманням екологічного законодавства. 

За даними останнього звіту Європейського агентства з довкілля, саме забруднення повітря є причиною передчасної смерті у ЄС близько 400 000 осіб щороку, у тому числі від онкозахворювань.

Нагадаємо, що викиди парникових газів в Китаї, на даний час, перевищують викиди всіх розвинених країн світу разом узятих.

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12 05 2021 16:09
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