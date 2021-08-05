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Викиди в Китаї перевищили кількість викидів всіх розвинених країн

Проте, Китай також має найбільше населення в світі, тому його викиди на душу населення залишаються набагато менше, ніж в США
Викиди парникових газів в Китаї, на даний час, перевищують викиди всіх розвинених країн світу разом узятих.
Викиди в Китаї перевищили кількість викидів всіх розвинених країн Фото: з вільних джерел
У повідомленні вказується, що викиди Китаю шести уловлюючих тепло газів, включаючи вуглекислий газ, метан і закис азоту, виросли до 14,09 мільярда тонн еквівалента CO2 в 2019 році, це на 30 мільйонів тонн більше, ніж у членів Організації економічного співробітництва і розвитку, повідомляє Bloomberg. 
 
- На частку Китаю припадає 27% світових викидів. 
 
- На частку США припадає 11% 
 
- У той час як Індія вперше обігнала Європейський Союз, склавши близько 6,6% від загальносвітового показника.  
 
 "Проте, Китай також має найбільше населення в світі, тому його викиди на душу населення залишаються набагато менше, ніж в США", - вказується в повідомленні.
 
Також уточнюється, що на історичній основі країни-члени ОЕСР як і раніше є найбільшими винуватцями потепління в світі, викинувши в атмосферу в чотири рази більше парникових газів, ніж Китай з 1750 року. 
 
"Історія Китаю як основного джерела викидів відносно коротка в порівнянні з розвиненими країнами, багато з яких мали фору більш ніж сторіччя", - заявили дослідники. 
 
Також заявляється, що поточне глобальне потепління є результатом викидів як недавнього, так і більш далекого минулого.
 
 
 
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08 05 2021 13:31
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