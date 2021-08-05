Викиди в Китаї перевищили кількість викидів всіх розвинених країн

Проте, Китай також має найбільше населення в світі, тому його викиди на душу населення залишаються набагато менше, ніж в США

Викиди парникових газів в Китаї, на даний час, перевищують викиди всіх розвинених країн світу разом узятих.

У повідомленні вказується, що викиди Китаю шести уловлюючих тепло газів, включаючи вуглекислий газ, метан і закис азоту, виросли до 14,09 мільярда тонн еквівалента CO2 в 2019 році, це на 30 мільйонів тонн більше, ніж у членів Організації економічного співробітництва і розвитку, повідомляє Bloomberg.

- На частку Китаю припадає 27% світових викидів.

- На частку США припадає 11%

- У той час як Індія вперше обігнала Європейський Союз, склавши близько 6,6% від загальносвітового показника.

"Проте, Китай також має найбільше населення в світі, тому його викиди на душу населення залишаються набагато менше, ніж в США", - вказується в повідомленні.

Також уточнюється, що на історичній основі країни-члени ОЕСР як і раніше є найбільшими винуватцями потепління в світі, викинувши в атмосферу в чотири рази більше парникових газів, ніж Китай з 1750 року.

"Історія Китаю як основного джерела викидів відносно коротка в порівнянні з розвиненими країнами, багато з яких мали фору більш ніж сторіччя", - заявили дослідники.

Також заявляється, що поточне глобальне потепління є результатом викидів як недавнього, так і більш далекого минулого.