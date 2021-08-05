НОВИНИВикиди парникових газів в Китаї, на даний час, перевищують викиди всіх розвинених країн світу разом узятих.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Викиди в Китаї перевищили кількість викидів всіх розвинених країн
Проте, Китай також має найбільше населення в світі, тому його викиди на душу населення залишаються набагато менше, ніж в США
Фото: з вільних джерел
У повідомленні вказується, що викиди Китаю шести уловлюючих тепло газів, включаючи вуглекислий газ, метан і закис азоту, виросли до 14,09 мільярда тонн еквівалента CO2 в 2019 році, це на 30 мільйонів тонн більше, ніж у членів Організації економічного співробітництва і розвитку, повідомляє Bloomberg.
- На частку Китаю припадає 27% світових викидів.
- На частку США припадає 11%
- У той час як Індія вперше обігнала Європейський Союз, склавши близько 6,6% від загальносвітового показника.
"Проте, Китай також має найбільше населення в світі, тому його викиди на душу населення залишаються набагато менше, ніж в США", - вказується в повідомленні.
Також уточнюється, що на історичній основі країни-члени ОЕСР як і раніше є найбільшими винуватцями потепління в світі, викинувши в атмосферу в чотири рази більше парникових газів, ніж Китай з 1750 року.
"Історія Китаю як основного джерела викидів відносно коротка в порівнянні з розвиненими країнами, багато з яких мали фору більш ніж сторіччя", - заявили дослідники.
Також заявляється, що поточне глобальне потепління є результатом викидів як недавнього, так і більш далекого минулого.
Нагадаємо, в США пообіцяли, що надаватимуть допомогу країнам, які найбільше потерпають від кліматичних змін.
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08 05 2021 13:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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