Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

США допоможуть країнам, які "тонуть" від зміни клімату - Блінкен

Торік на користь цих країн було спрямовано лише 3% "кліматичного" фінансування
Сполучені Штати надаватимуть допомогу країнам, які найбільше потерпають від кліматичних змін.
США допоможуть країнам, які "тонуть" від зміни клімату - Блінкен Фото: Високий Замок

Як передає власний кореспондент "Укрінформу" в Нью-Йорку, про це напередодні кліматичного саміту заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"У більшості з цих країн немає ресурсів і можливостей для подолання дестабілізуючих наслідків. Ідеться про малі острівні держави, що розвиваються, деякі з яких буквально тонуть в океані через підвищення рівня води", - розповів очільник Держдепу.

За його словами, торік на користь цих країн було спрямовано лише 3% "кліматичного" фінансування.

"Ми повинні виправити це", - наголосив Блінкен. З цією метою, пояснив він, Сполучені Штати направляють експертів на уразливі острови Тихого океану й Карибського басейну для вдосконалення систем раннього запобігання та реагування.

Нагадаємо, що льодовик Малдроу в національному парку Деналі на Алясці почав рухатися зі швидкістю в 50-100 разів вище звичайної.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 04 2021 10:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.