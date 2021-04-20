США допоможуть країнам, які "тонуть" від зміни клімату - Блінкен
Як передає власний кореспондент "Укрінформу" в Нью-Йорку, про це напередодні кліматичного саміту заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.
"У більшості з цих країн немає ресурсів і можливостей для подолання дестабілізуючих наслідків. Ідеться про малі острівні держави, що розвиваються, деякі з яких буквально тонуть в океані через підвищення рівня води", - розповів очільник Держдепу.
За його словами, торік на користь цих країн було спрямовано лише 3% "кліматичного" фінансування.
"Ми повинні виправити це", - наголосив Блінкен. З цією метою, пояснив він, Сполучені Штати направляють експертів на уразливі острови Тихого океану й Карибського басейну для вдосконалення систем раннього запобігання та реагування.
Нагадаємо, що льодовик Малдроу в національному парку Деналі на Алясці почав рухатися зі швидкістю в 50-100 разів вище звичайної.
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