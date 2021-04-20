США допоможуть країнам, які "тонуть" від зміни клімату - Блінкен

Торік на користь цих країн було спрямовано лише 3% "кліматичного" фінансування

Сполучені Штати надаватимуть допомогу країнам, які найбільше потерпають від кліматичних змін.

Як передає власний кореспондент "Укрінформу" в Нью-Йорку, про це напередодні кліматичного саміту заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"У більшості з цих країн немає ресурсів і можливостей для подолання дестабілізуючих наслідків. Ідеться про малі острівні держави, що розвиваються, деякі з яких буквально тонуть в океані через підвищення рівня води", - розповів очільник Держдепу.

За його словами, торік на користь цих країн було спрямовано лише 3% "кліматичного" фінансування.

"Ми повинні виправити це", - наголосив Блінкен. З цією метою, пояснив він, Сполучені Штати направляють експертів на уразливі острови Тихого океану й Карибського басейну для вдосконалення систем раннього запобігання та реагування.

Нагадаємо, що льодовик Малдроу в національному парку Деналі на Алясці почав рухатися зі швидкістю в 50-100 разів вище звичайної.