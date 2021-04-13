Льодовик на Алясці почав рухатися з несподівано високою швидкістю

Льодовик Малдроу в національному парку Деналі на Алясці почав рухатися зі швидкістю в 50-100 разів вище звичайної.

Як зазначається, в минулому місяці пілот, який пролітав над парком Деналі, зауважив незвичайний рельєф навколо льодовика Малдроу і сфотографував нерівний ландшафт, щоб відправити знімок другу-геологу, повідомляє "Укрінформ".

Служба національних парків підтвердила, що льодовик переживає так званий сьордж, або льодовиковий сплеск. На думку експертів, він не пов'язаний зі зміною клімату. Геологічні дані свідчать про те, що в минулому на льодовику був сьордж приблизно кожні 50 років.

За словами доцента кафедри екологічних наук Колумбійського університету Джонні Кінгслейка, льодовикові сплески - це "дійсно дивні явища". Близько 1% світових льодовиків, згрупованих у певних географічних областях, відчувають так звані сьорджі - це циклічні періоди, коли льодовики рухаються набагато швидше, ніж зазвичай (буквально по міліметру в день), з подальшим періодом спокою.