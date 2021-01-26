Земля втратила 28 трильйонів тонн льоду за останні 23 роки

Швидкість танення льоду за цей час зросла на 65%

Земля втратила 28 трильйонів тонн льоду з 1994 до 2017 року - цього вистачило, щоб вкрити всю територію Великої Британії шаром льоду товщиною у 100 метрів.

Відповідне дослідження опублікували у журналі Європейської спілки геологічних наук The Cryosphere, передає SciTechDaily, повідомляє "Громадське".

Група науковців з Університетів Лідса, Единбурга, Лондона та групи аналізу даних Earthwave вивчала танення льодовиків за допомогою даних із супутників.

Вони виявили, що за останні три десятиліття у середньому Земля втрачала 1,2 трильйона льоду щороку. Крім того, за цей час швидкість танення льоду зросла на 65%: якщо на початку 90-х тануло 0,8 трильйона тонн на рік, то вже у 2010-х - 1,3 трильйона.

Науковці вивчали танення 215 тисяч гірських льодовиків, крижаних покривів у Гренландії та Антарктиді, шельфових льодовиків та морського льоду, що дрейфує у Північному Льодовитому та Південному океанах. За словами дослідників, саме танення покривів в Антарктиді та Гренландії призводить до збільшення загальних темпів танення льоду.

Більшість льоду (68%) тануло через потепління атмосфери, яка у середньому за десятиліття нагрівалася на 0,26°C, а також через нагрівання океанів (32%) на 0,12°C. Через підвищення температури атмосфери здебільшого танув арктичний морський лід та гірські льодовики, а через нагрівання океанів - крижаний покрив в Антарктиді.

У середньому втрата льоду підняла рівень світового океану на 35 міліметрів. За підрахунками вчених, якщо рівень океану підійматиметься на сантиметр і більше, то мільйони людей будуть змушені мігрувати з прибережних територій.

Одна зі співавторок дослідження Інес Отосака зазначила, що танення льодовиків загрожує не лише затопленням територій. Так, гірські льодовики мають важливе значення для забезпечення людей прісною водою, а якщо вони зникнуть - регіон стане непридатним для життя.