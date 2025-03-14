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CУСПІЛЬСТВО

NASA зафіксувало рекордне підвищення рівня моря у 2024 році

14 березня 2025, 14:57
NASA зафіксувало рекордне підвищення рівня моря у 2024 році
Фото: з відкритих джерел
Зростання склало 0,59 сантиметра.

NASA заявило про те, що рівень моря в 2024 році, який став найспекотнішим в історії спостережень, виріс більше, ніж очікувалося. В агентстві пояснюють, що зростання "було зумовлене надзвичайним потеплінням океану в поєднанні з талою водою з наземного льоду, такого як льодовики".

Про це повідомляє Science Alert.

NASA відстежує зміну рівня моря за допомогою супутникових знімків. Аналіз, проведений агентством, показав, що у 2024 році рівень світового океану піднявся на 0,59 сантиметра за прогнозованого підвищення 0,43 сантиметра.

"Кожен рік трохи відрізняється, але ясно одне: рівень океану продовжує підніматися, і швидкість підйому стає все вище і вище", - заявив Джош Вілліс з Лабораторії реактивного руху NASA.

За останні три десятиліття, з 1993 до 2023 року, рівень моря в середньому піднявся на 10 сантиметрів. Це є прямим наслідком антропогенної зміни клімату, рівень океану піднімається відповідно до зростання середньої температури на планеті.

Це викликане переважно двома чинниками: таненням льодовиків і полярних крижаних шапок, що збільшує приплив прісної води в океани; і розширенням морської води через тепло, процес, відомий як теплове розширення. За даними NASA, в останні роки підвищення рівня моря було пов'язане з першим фактором більшою мірою, ніж з другим.

"Але в 2024 році ці фактори помінялися місцями, і дві третини підвищення рівня моря були зумовлені тепловим розширенням", - заявило агентство.

Очікується, що рівень моря зростатиме й надалі, оскільки викиди парникових газів не знижуються.

глобальне потеплінняокеанмореNASA

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