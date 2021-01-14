Світовий океан у 2020 році поглинув рекордну кількість тепла

Кліматологи з'ясували, що торік Світовий океан поглинув рекордну кількість тепла - 230 зетаджоулів енергії. Це свідчить про те, що глобальне потепління продовжує прискорюватися.

Результати дослідження опублікував науковий журнал Advances in Atmospheric Sciences, повідомляє "Громадське".

Вчені пояснюють, що Світовий океан поглинає понад 90% надлишків тепла, які з'являються через глобальне потепління. Відтак підвищення температури його води показує, як відбувається цей процес.

"Наші спостереження показали, що довгострокова тенденція на прискорення потепління клімату триває", - каже один з авторів роботи, професор Інституту фізики атмосфери Китайської академії наук Ліцзінь Чен.

Він з колегами детально вивчив, як Світовий океан накопичував тепло з середини минулого століття по 2020 рік. Для цього вони використовували кліматичні моделі та дані з трьох тисяч надводних і підводних буйків і автономних станцій спостереження.

Аналіз показав, що за весь час спостережень теплова енергія, яку запасли води Світового океану, збільшилася на 380 зетаджоулів. Цього вистачило б, наприклад, щоб закип'ятити 30 млрд півторалітрових чайників.

Понад половина цього тепла була сконцентрована у верхніх шарах океану, де до кінця 2020 року накопичилося понад 230 зетаджоулів надлишкової енергії. Досліди вчених показують, що тепло потрапляло в товщу океану в основному з тих прибережних регіонів Землі, які розташовані поруч з найбільшими містами світу. Особливо активно цей процес проходив минулого року, відтак Світовий океан поглинув рекордну кількість тепла.

В цілому це призвело до того, що через підвищення температури води рівень Світового океану виріс приблизно на пів сантиметра. Вчені наголошують, що найближчими роками цей показник може різко збільшитися.

Чому це важливо

Практично ніхто з кліматологів не сумнівається, що глобальне потепління існує і що воно радикально змінить обличчя планети, якщо зростання температур не вдасться стримати на позначці в 1,5°С у порівнянні з доіндустріальним рівнем. Про це говорять не тільки комп'ютерні моделі клімату планети, але і дані кліматичних супутників, сухопутних метеорологічних станцій і океанічних буїв.

Один з головних чинників, які гальмують глобальне потепління, - це Світовий океан. Починаючи з доіндустріальної епохи, його води поглинають близько 90% тепла і приблизно третину вуглекислого газу, який викидають промислові підприємства, автомобілі та інші джерела. Цей процес не тільки гальмує зміни клімату, але й, як побоюються вчені, може викликати кардинальні перебудови в екосистемах морів.

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