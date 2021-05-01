Кліматична криза викличе падіння вологості у містах всього світу

Але вчені з'ясували, як можна цього уникнути

Дослідники з Університету Іллінойсу (США) з'ясували, що кліматична криза з часом викличе майже повсюдне зниження вологості у міських регіонах світу.

Збільшення міської рослинності може пом'якшити вплив підвищення температури, повідомляє "Громадське".

Вчені кажуть, що половина населення світу проживає в міських районах, але на міста припадає лише близько 3% світової поверхні суші. Науковці з'ясували, що міський і сільський клімат багато в чому різниться, оскільки річ не лише в температурі, а ще й у вологості.

Модель дослідників передбачає, що зелена інфраструктура стане гарною інвестицією майже для всіх міст: дерева і рослинність допомагають знизити температуру, викидаючи воду в атмосферу, яка охолоджує повітря.

Раніше вважалося, що це має обмежений ефект у місцях, які вже є вологими, але нова модель передбачає, що повітря в більшості прибережних міст стане сухішим у наступному столітті.

То що робити?

Садити дерева. Згідно з висновками дослідників, рослинність зробить випаровування з поверхні ефективнішим, що допоможе у боротьбі з глобальним потеплінням.

Вченим і тим, хто будує міста, давно відомо, що температура в містах вища, ніж у сільській місцевості. Інфраструктура міст (темний асфальт і бетонні поверхні) поглинає більше сонячної радіації, у той час, як менша кількість дерев сприяє так званому «ефекту міського острова тепла». Це означає, що температура в містах може бути на 5°C вище, аніж у прилеглих сільських районах.

Науковці сподіваються, що нові дані дозволять міським планувальникам і політикам приймати обґрунтованіші рішення про пом'якшення наслідків підвищення температури у своїх містах.

Нагадаємо, що тропічні ліси Бразилії почали виділяти більше вуглекислого газу, ніж вони поглинають