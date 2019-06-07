До Одеси вперше доставили партію американської нафти

"Нафторайон порту являє собою великий універсальний термінал пропускною здатністю до 25 млн. тонн на рік і оснащений обладнанням для роботи практично з усіма видами нафтоналивних вантажів"

До Одеси 6 червня вперше в історії України доставили партію нафти зі Сполучених Штатів Америки.

Згідно з інформацією, о 7:20 ранку на причалі №2Н Одеського порту було поставлено танкер Wisdom Venture, який йшов під прапором Гонконгу, що доставив з США 75 тис. тонн нафти. Партія нафти була закуплена ПАТ "Укртантнафта" для переробки на потужностях Кременчуцького НПЗ, повідомляє адміністрація Одеського морського порту.

Начальник Одеського порту Ігор Ткачук заявив, що їх підприємство має великий досвід роботи з нафтопродуктами. Він розповів, що у свій час через порт транзитом проходила у великих обсягах нафта для Мозирського НПЗ в Білорусі.

"Новому грузопотоку з США також буде надано якісний сервіс по перевалці. Нафторайон порту являє собою великий універсальний термінал пропускною здатністю до 25 млн. тонн на рік і оснащений обладнанням для роботи практично з усіма видами нафтоналивних вантажів", - заявив Ткачук.

Також в адміністрації Одеського морського порту заявили, що наступний танкер з нафтою може прибути до Одеси вже в серпні цього року.

Нагадаємо, що 4 липня Королівська морська піхота Великої Британії захопила нафтовий танкер у Гібралтарі, підозрюваний в постачанні нафти в Сирію в порушення санкцій ЄС.

На борту танкера є громадяни України.