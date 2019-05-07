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На затриманому поблизу Гібралтару танкері є українці

Екіпаж танкера перебуває весь час на борту і здебільшого складається з індійців, однак там також є пакистанці і українці
На борту іранського нафтотанкера Grace 1, який прямував до Сирії і був затриманий у четвер біля Гібралтару, є українці.
На затриманому поблизу Гібралтару танкері є українці Фото: УП

Екіпаж танкера перебуває весь час на борту і здебільшого складається з індійців, однак там також є пакистанці і українці. Разом з тим він не уточнив кількість українців, повідомляє Sky News з посиланням на представника влади Гібралтару

Портова адміністрація підтвердила, що серед членів екіпажу є громадяни України.

Крім того, заступник директора Департаменту консульської служби Василь Кирилич звернувся до поліції, митних органів і капітанії Гібралтару з проханням підтвердити наявність громадян України серед членів екіпажу. Йому відповіли, що правоохоронні органи розглядають членів екіпажу танкера свідками у справі, а не правопорушниками.

Нагадаємо, що єгипетський флот утримує вантажний танкер з нафтою Sea Shark, на борту якого перебувають 17 українських моряків.

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05 07 2019 21:25
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