У Єгипті затримали нафтовий танкер з українськими моряками, - ОНОВЛЕНО

Єгипетський флот утримує вантажний танкер з нафтою Sea Shark, на борту якого перебувають 17 українських моряків.

"Ситуація на борту дуже критична, життя екіпажу під загрозою. Усі ми перебуватимемо в заручниках доти, поки вантаж не буде незаконно вивантажено людьми, які працюють на флоті", - заявив капітан танкера Віталій Нестеренко, повідомляє "Укрінформ".

Танкер, завантажений 1,1 млн барелів сирої нафти, наразі стоїть на якорі в районі єгипетського курорту Айн-Сохна, проте його збираються перемістити до невідомого терміналу.

За даними Нестеренка, вранці 19 травня адмірал єгипетського флоту разом з іншими офіцерами піднявся на борт судна, заявивши, що усі пересування екіпажу обмежені, поки танкер не буде розвантажений. Він попередив екіпаж, що "якщо хтось не виконає наказ, він застосує силу".

Офіцери флоту поводилися дуже агресивно стосовно команди танкера, погрожуючи зброєю, зазначив Нестеренко.

"Виконуючи вказівки флоту, екіпаж був розділений на дві групи і зібраний у двох коптильнях. Деякі члени екіпажу почувалися дуже погано через високий кров'яний тиск. Ми попросили організувати візит до лікаря. Військово-морські сили відмовилися", - заявив капітан танкера і зауважив, що у каютах не дозволили залишитися навіть тим, у кого є проблеми зі здоров'ям.

Окрім того, за словами Нестеренка, офіцери "вилучили багато мобільних телефонів, заборонивши членам екіпажу здійснювати будь-які дзвінки, навіть до посольства або членам сім'ї".

За даними FleetMon, у складі екіпажу танкера - 31 особа, серед яких 17 - громадяни України, двоє моряків з окупованого Криму, 1 - з Азербайджану, 11 - з Філіппін, Шрі-Ланки та Індії.

Наприкінці листопада 2018 року танкер зупинився у порту Суеца для подальших вказівок, тоді ж закінчилася панамська реєстрація і з'явилася необхідність зміни прапора.

Видання зазначає, що Єгипет виписав власнику танкера штраф у сумі 56 млн. доларів за "незаконний вхід" у територіальні води. Термін контракту усіх членів екіпажу завершився.

Оновлення.

Посольство України направило ноту МЗС Єгипту з вимогою надати пояснення щодо ситуації, яка склалася із вантажним танкером Sea Shark, на борту якого утримують 17 українських моряків. Про це "Українській правді" повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"Посольство направило ноту МЗС Єгипту з вимогою надати пояснення щодо ситуації, яка склалася, та надати дозвіл на відвідання судна консульськими посадовими особами", - заявив дипломат.

Також посольству України у Єгипті доручено невідкладно провести комплекс заходів з врегулювання ситуації, що склалася.

"Зазначена справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби", - додав Кирилич.

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