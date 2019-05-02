До Павла Гриба консула не пускатимуть до вироку, – Денісова
"Вчора я отримала відповідь від Федотова – це радник Путіна, він головує в Раді з прав людини РФ – що обстеження всі зроблено і зараз нібито російські лікарі говорять, що його стан задовільний. Але судове засідання було перенесено на 18 лютого", – зазначила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в ефірі "112 Україна".
"Я звернулася до всіх представників дипломатичних місій, розташованих у місті Ростов-Дон, щоб вони потрапили на суд і побачили, як виглядає і який стан у Павла Гриба", – додала Денісова
"Я знаю, що суд відмовив матері в побаченні. І нібито дадуть можливість зустрітися консулу з Павлом тільки після вироку", – повідомила омбудсмен.
Вона наголосила: "Це не передбачено консульською конвенцією, яка підписана між Україною і Російською Федерацією. Треба надати таке побачення. Перенесення не може бути".
Щодо українських моряків, то Денісова зазначила:
"В (Андрія) Ейдера гепатит B – і ми наполягаємо на тому, що його й інших поранених направили в третю державу, яка має нейтральний статус, щоб їх обстежити та вилікувати. Якщо потрібно, то й операційне втручання. Бо в деяких – наприклад, у Артеменка й Сороки – залишилася осколки від поранень".
Нагадаємо, Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ продовжив на 6 місяців арешт викраденого в Білорусі громадянина України Павла Гриба, якого в Росії звинувачують у тероризмі. Міністерство закордонних справ України у зв'язку з цим висловило протест.
Павла Гриба затримали в Мінську 24 серпня минулого року. Він поїхав туди, як стверджує, на зустріч з дівчиною. Після затримання Павло зник, і лише 7 вересня знайшовся в СІЗО Краснодару. ФСБ висунуло йому звинувачення у підготовці теракту.
Також, Україна повідомила партнерам із ЄС про критичний стан здоров’я політв’язня Павла Гриба.
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