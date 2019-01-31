Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Україна проінформувала ЄС про критичний стан Павла Гриба

Стан здоров'я політв'язня Гриба погіршується
Україна повідомила партнерам із ЄС про критичний стан здоров’я політв’язня Павла Гриба.
Україна проінформувала ЄС про критичний стан Павла Гриба Фото:Укрінформ

"Закликаємо ЄС посилити тиск на РФ з тим, щоб негайно надати Павлу необхідну медичну допомогу. Тільки рішучими спільними зусиллями зможемо врятувати його", - повідомив посол України при ЄС Микола Точицький у середу ввечері у Twitter.

Нагадаємо, Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ продовжив на 6 місяців арешт викраденого в Білорусі громадянина України Павла Гриба, якого в Росії звинувачують у тероризмі.  Міністерство закордонних справ України у зв'язку з цим висловило протест.

Павла Гриба затримали в Мінську 24 серпня минулого року. Він поїхав туди, як стверджує, на зустріч з дівчиною. Після затримання Павло зник, і лише 7 вересня знайшовся в СІЗО Краснодару. ФСБ висунуло йому звинувачення у підготовці теракту.

Також, Міністерство закордонних справ України заявляє, що російська сторона відмовила українському консулу в доступі до політв'язня українця Павла Гриба.

Це може свідчити про свідоме приховування стану здоров'я українця.

 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 01 2019 10:06
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Вікінг-масаж": Ветеран АТО втілив мрію дитинства і лікує масажами

"Вікінг-масаж": Ветеран АТО втілив мрію дитинства і лікує масажами

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.