Україна проінформувала ЄС про критичний стан Павла Гриба

Україна повідомила партнерам із ЄС про критичний стан здоров’я політв’язня Павла Гриба.

"Закликаємо ЄС посилити тиск на РФ з тим, щоб негайно надати Павлу необхідну медичну допомогу. Тільки рішучими спільними зусиллями зможемо врятувати його", - повідомив посол України при ЄС Микола Точицький у середу ввечері у Twitter.

Нагадаємо, Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ продовжив на 6 місяців арешт викраденого в Білорусі громадянина України Павла Гриба, якого в Росії звинувачують у тероризмі. Міністерство закордонних справ України у зв'язку з цим висловило протест.

Павла Гриба затримали в Мінську 24 серпня минулого року. Він поїхав туди, як стверджує, на зустріч з дівчиною. Після затримання Павло зник, і лише 7 вересня знайшовся в СІЗО Краснодару. ФСБ висунуло йому звинувачення у підготовці теракту.

Також, Міністерство закордонних справ України заявляє, що російська сторона відмовила українському консулу в доступі до політв'язня українця Павла Гриба.

Це може свідчити про свідоме приховування стану здоров'я українця.