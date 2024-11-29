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До Південної Кореї підлітали десятки російських і китайських літаків

29 листопада 2024, 12:51
До Південної Кореї підлітали десятки російських і китайських літаків
Фото: A.Gedrimo nuotr
Сеул піднімав власні винищувачі.

В п’ятницю, 29 листопада, військові Південної Кореї зафіксували п’ять китайських та шість російських військових літаків, які без попередження увійшли в зону розпізнавання корейської ППО. 

Про це пише південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.

В Об’єднаному комітеті начальників штабів заявили, що  інцидент стався між 9:35 і 13:53 у повітряному просторі над Японським морем.

Китайські літаки увійшли в зону розпізнавання корейської ППО біля південного узбережжя і рухались на північ над водами між Південною Кореєю та Японією, а от російські літаки наблизилися з північного сходу. 

Пізніше літаки двох країн разом полетіли в південному напрямку і вийшли із зони ППО Південної Кореї.

У JCS додали, що іноземні військові літаки, серед яких були бомбардувальники та винищувачі, не порушували повітряний простір Південної Кореї, оскільки зона ППО не є територіальним повітряним простором, а окреслена для ідентифікації іноземних літаків, щоб запобігти випадковим зіткненням.

Південнокорейські військові вжили застережних заходів і направили винищувачі ВПС для супроводження китайських і російських літаків, які востаннє разом входили в корейську зону ППО рік тому в грудні. 

Нещодавно ми також писали, що КНДР перерізала лінії електропередач на кордоні з Південною Кореєю.

 

РосіяКНДРПівденна Корея

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