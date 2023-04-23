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ПОЛІТИКА

До початку українського наступу пройде ще місяць — міністр оборони Естонії

23 квітня 2023, 16:11
До початку українського наступу пройде ще місяць — міністр оборони Естонії
Джерело: /investigator
За його словами, на сьогодні перешкодою є не відсутність, наприклад, танків Abrams, а погодні умови в Україні.

Найбільшою перешкодою для початку контрнаступу ЗСУ є дощова погода. При цьому до початку активних бойових дій пройде щонайменше місяць.

Таку думку в інтерв'ю висловив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, передає ERR.

"Якщо послухати думки, (що звучали на базі, - ред.) "Рамштайн", то може пройти ще місяць, перш ніж ми зможемо говорити про реальний контрнаступ. Якщо погода зміниться, це може статися і раніше. Якщо ні, то мине місяць, можливо, два", - сказав Певкур.

За його словами, на сьогодні перешкодою є не відсутність, наприклад, танків Abrams, а погодні умови в Україні.

"Танки Abrams не є визначальними у весняному наступі. Коаліція (країн, які надали Україні танки, - ред.) Leopard була сильною, і досить багато техніки вже перекинуто в Україну, і досить багато її перебуває на шляху туди. Найбільшою перешкодою для контрнаступу, який, ймовірно, відбудеться, є погода", - зазначив він.

На його думку, "погода досить дощова", і це ускладнює пересування важкої техніки.

"Українці швидше чекають на покращення погоди, щоб приступити до більш масштабного звільнення територій", - уточнив Певкур.

Нагадаємо, Іспанія підтвердила відправку Leopard 2 до України.

війнаЕстоніяконтранаступ

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