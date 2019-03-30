Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

До поліції надійшло 159 заяв про порушення у "день тиші"

Всі підрозділи МВС продовжують працювати в посиленому режимі
До поліції надійшло 159 заяв про порушення виборчого законодавства у "день тиші".
До поліції надійшло 159 заяв про порушення у "день тиші" Фото: google.com

"79 фактів пов'язані з незаконною агітацією, вісім - з підкупом виборців, два факти - хуліганство, один - погроза фізичною розправою та 69 інших фактів", - зазначив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, повідомляє сайт МВС.

Він також зазначив, що всі підрозділи МВС продовжують працювати в посиленому режимі.

"Під охороною Національної поліції перебувають 29 866 комісій. Для безпеки й порядку безпосередньо на виборчих дільницях залучено понад 39 тисяч поліцейських, а на окружних виборчих комісіях - 518 правоохоронців", - відзвітував Яровий.

За його словами, з початку виборчого процесу Національна поліція зареєструвала 4891 повідомлення, пов'язане з порушенням виборчого законодавства. За цими фактами розпочато 250 кримінальних проваджень та складено 655 адміністративних протоколів.

Нагадаємо, що у Львівській області голова виборчої комісії помилково зіпсувала 180 бюлетенів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 03 2019 18:27
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.