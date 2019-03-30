До поліції надійшло 159 заяв про порушення у "день тиші"
"79 фактів пов'язані з незаконною агітацією, вісім - з підкупом виборців, два факти - хуліганство, один - погроза фізичною розправою та 69 інших фактів", - зазначив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, повідомляє сайт МВС.
Він також зазначив, що всі підрозділи МВС продовжують працювати в посиленому режимі.
"Під охороною Національної поліції перебувають 29 866 комісій. Для безпеки й порядку безпосередньо на виборчих дільницях залучено понад 39 тисяч поліцейських, а на окружних виборчих комісіях - 518 правоохоронців", - відзвітував Яровий.
За його словами, з початку виборчого процесу Національна поліція зареєструвала 4891 повідомлення, пов'язане з порушенням виборчого законодавства. За цими фактами розпочато 250 кримінальних проваджень та складено 655 адміністративних протоколів.
Нагадаємо, що у Львівській області голова виборчої комісії помилково зіпсувала 180 бюлетенів.
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