Голова виборчої комісії у Львівській області помилково зіпсувала 180 бюлетенів

Поліція відкрила кримінальну справу, їй загрожує від трьох до семи років позбавлення волі

У Львівській області голова однієї з дільничних виборчих комісій помилково зіпсувала 180 бюлетенів для голосування, поставивши штамп "ВИБУВ" навпроти прізвища одного з кандидатів у президенти, оскільки вважала, що він знявся з виборів.

"28 березня голова дільничної виборчої комісії почула від невідомої особи, що один з кандидатів нібито вибув з виборчих перегонів і проштамповала 180 виборчих бюлетенів відповідним штампом", - повідомили в Нацполіції області. Виявивши помилку, 29 березня, жінка сама повідомила про подію в окружну виборчу комісію.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 158 (надання неправдивих данихй до органу ведення Державного реєстру виборців чи фальсифікація виборчих документів, документів референдуму, підсумків голосування або даних Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.

Правоохоронці вилучили речові докази, проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія і поліграфкомбінат "Україна" показали, як виглядатиме бюлетень на виборах президента 31 березня.

Також, у бюлетені на виборах 31 березня будуть прізвища 39 кандидатів у президенти України, ставити штамп "вибув" дільничні виборчі комісії не уповноважені.