Центрвиборчком показав виборчий бюлетень

Бюлетень цього року - найбільший за розміром за час незалежності

Центральна виборча комісія і поліграфкомбінат "Україна" у четвер вперше показали, як виглядатиме бюлетень на виборах президента 31 березня.

Це 80-сантиметровий аркуш паперу з іменами всіх 39 кандидатів на посаду президента України, інформує LB.ua.

За словами директора поліграфкомбінату Юрія Онищенка, друк бюлетенів триватиме цілодобово до 24 березня.

"Бюлетень цього року - найбільший за розміром за час незалежності - 20 на 80 сантиметрів. Стандартна упаковка бюлетенів містить 500 примірників і важить майже 7 кілограмів. Ми порахували, що за час виконання цього замовлення буде понад 60 тисяч упаковок бюлетенів", - сказав він.

Станом на ранок 21 березня поліграфкомбінат "Україна" надрукував понад 90% бюлетенів і передав ЦВК бюлетені для 10 областей. Сьогодні передадуть ще для чотирьох областей.

"Для друку виборчих бюлетенів буде використано 434 тонни паперу вітчизняного виробництва Малинської фабрики", - розповів Онищенко.

Вартість одного бюлетеня - 4 гривні 25 копійок.

Нагадаємо, що у Центральній виборчій комісії заявили, що тендер на закупку архівних боксів для доставки бюлетенів та іншої виборчої документації від дільничних виборчих комісій до окружних виборчих комісій після підрахунку голосів не відбувся і тому членам комісії доведеться доставляти їх у підручних засобах.