ЦВК не закупила бокси для бюлетенів, їх доставлятимуть у підручних засобах
24 січня тендерний комітет Комісії оголосив про проведення процедури відкритих торгів щодо закупівлі послуг з виготовлення та доставки архівних боксів (картонні коробки) через систему ProZorro, йдеться у повідомленні ЦВК.
Проте за місяць надійшло лише дві заявки, які ЦВК мусила відхилити через неповний комплект документів, через що 5 березня торги із закупівлі зазначених боксів було відмінено.
"За час, що залишився до дня голосування, повторні торги щодо закупівлі послуг з виготовлення та доставки архівних боксів провести вже неможливо. Відтак, питання, яким чином і в чому будуть доставлятися виборчі бюлетені та інша документація до ОВК, залишилось відкритим", - йдеться у повідомленні.
"Всі суб’єкти виборчого процесу, а особливо офіційні спостерігачі повинні бути готовими до того, що голови та члени ДВК будуть змушені доставляти виборчу документацію в підручних засобах, часто не призначених для цього", - додали у ЦВК.
Центральна виборча Комісія зазначає, що чергові вибори Президента України 31 березня 2019 року стали першими, коли ЦВК доводиться застосовувати Закон України "Про публічні закупівлі".
Там наголосили, що через обмежений час, що лишився до виборів,під загрозою здійснення закупівель транспортних послуг та канцелярського приладдя окружними виборчими комісіями.
Нагадаємо, що Центральна виборча комісія збільшила свої видатки на підготовку та проведення виборів президента 31 березня на 6 млн гривень, до 282 млн гривень.
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