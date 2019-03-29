У бюлетенях буде 39 кандидатів, штамп "вибув" не ставитимуть

У бюлетені на виборах 31 березня будуть прізвища 39 кандидатів у президенти України, ставити штамп "вибув" дільничні виборчі комісії не уповноважені.

Відповідне роз’яснення оприлюднила Центральна виборча комісія.

Для скасування реєстрації кандидати на посаду президента мали подати заяву не пізніше ніж за 23 дні до дня виборів, тобто до 7 березня.

Після того "публічні заяви кандидатів на пост президента України стосовно відмови від балотування не мають жодних правових наслідків", наголосила ЦВК

"Станом на 28 березня 2019 року Центральною виборчою комісією зареєстровано 39 кандидатів на пост президента України, включених до виборчого бюлетеня з чергових виборів президента України 31 березня 2019 року для голосування в день виборів, які залишаються суб’єктами виборчого процесу", – пояснила комісія

"Просимо довести до відома всіх дільничних виборчих комісій з виборів президента України вимоги частини 7-ї статті 72 закону "Про вибори президента України" про те, що внесення змін до виборчих бюлетенів з використанням штампа "Вибув" без рішення Центральної виборчої комісії забороняється", – поінформувала ЦВК.

"Згідно з частиною 9-ю статті 72 Закону особи, винні у протиправному псуванні виборчих бюлетенів, відшкодовують завдану шкоду в порядку, встановленому законом", – наголосила комісія, застерігаючи від безпідставного внесення змін до виборчих бюлетенів.