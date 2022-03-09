До Польщі в'їхали вже 6 мільйонів біженців із України
Про це повідомляє DW.
Проте того ж дня Польщу у напрямку України залишили на 3,5 тисячі людей більше.
З початку російського збройного вторгнення в Україну прикордонна служба Польщі зареєструвала вже понад 6 млн. в'їздів з території сусідньої країни.
2 вересня до Польщі в'їхали 22 200 українців. Виїхали у зворотному напрямку – 25 700 осіб. Таким чином, зберігається тенденція, яка позначилася останніми тижнями: кількість українців, які виїжджають з Польщі, перевищує кількість прибулих.
Усього з початку війни 24 лютого з Польщі в Україну повернулися 4,2 млн. осіб, переважно українських громадян.
За даними ООН за червень, кількість біженців з України, які зареєструвалися для тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу, становила 3,207 млн осіб.
Раніше повідомлялось, що в Україні компенсацію за притулок переселенців збільшать удвічі.
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