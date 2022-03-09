В Україні компенсацію за притулок переселенців збільшать удвічі

Компенсацію за притулок переселенців під час опалювального періоду буде збільшено вдвічі – до 900 грн, підвищення планується з 1 жовтня.

Про це повідомив заступник міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій, уповноважений з питань внутрішньо переміщених осіб (ВПО) Павло Козирєв.

"Планується з 1 жовтня... станом на зараз лише зареєстрованих ВПО 4,48 млн, з них дітей 1,063 млн. Тобто уявляєте, яка величезна кількість людей, які потребують житла", - сказав Козирєв.

За його словами, програмою забезпечення житлом ВПО "Прихисток" вже скористалися трохи більше 0,5 млн осіб.

"Зараз це максимально 450 грн на місяць на людину, яку безкоштовно взяли до себе люди. Але наближається зима, і разом із зимою наближається інший зовсім чек на комунальні послуги, насамперед на опалення. І тому запит потужний був на збільшення компенсації", – зазначив заступник міністра.

Козирєв повідомив, що було проведено переговори з Товариством Червоного Хреста України та досягнуто домовленості, яка буде зафіксована на початку наступного тижня меморандумом.

"Ми плануємо, що умовно до кінця тижня вийде ухвала уряду, яка запровадить такі правила з 1 жовтня або з початку опалювального сезону", - зазначив він.

Щодо тривалості програми, Козирєв зазначив, що поки ніхто не знає, якою буде фінансова ситуація у квітні, коли завершується опалювальний сезон.

"Ми домовилися повернутися наприкінці опалювального сезону до цього питання. І дивлячись на ситуацію, наприклад, курсу гривні, приймати рішення остаточне, чи повертатися до якихось старих цифр, чи залишати компенсацію на рівні, який був узимку", - сказав уповноважений. питанням ВПО.

Раніше повідомлялось, що переселенці, що не змогли отримати фінансову допомогу навесні, можуть повторно подати заявки.